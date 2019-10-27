Ничья на поле привела к потасовке игроков владимирского "Торпедо" и питерского "Зенит - 2"

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-27T11:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На поле питерского стадиона «Смена" владимирское «Торпедо» провело важнейший для себя матч Первенства ПФЛ в против «Зенита-2», фаворита соревнований и сильнейшего своего соперника.

Игра выдалась агрессивной и непростой для обеих команд. На 30-й минуте гол, открывший счет всей игры, забил Дмитрий Богаев из "Зенита-2". Только к 80-й минуте счет черно-белым удалось сравнять - гол в ворота соперника забил 18-летний Илья Жаров.

В добавленное время изменить ситуацию в свою пользу ни одной из команд не удалось. Напряжение выросло настолько, что на последних секундах матча игроки начали толкаться, борясь за позиции в штрафной зоне, а после и вовсе чуть не подрались. Игроков пришлось разнимать главному тренеру «Зенита-2» Владиславу Радимову.

По итогу матча черно-белые заняли 4 строчку турнирной таблицы. Следующий мачт «Торпедо» пройдет на 2 ноября во Владимире с командой «Луки-Энергия» из города Великие Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU