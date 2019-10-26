Владимирская мэрия потратит 5,8 миллионов рублей на ремонт снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-26T12:10:41+03:00

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Администрация города Владимира направит на ремонт снегоуборочных машин 5,8 миллионов рублей. 1,5 миллиона рублей из этой суммы пойдет на ремонт бульдозера, выпущенного 28 лет назад. Остальные средства будут направлены на ремонт снегопогрузчика «Амкадор 37».

Пресс-служба администрации города Владимира отмечает, что покупка новой снегоуборочной техники в этом году не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU