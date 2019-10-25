Ковровчанин заплатит 200 тысяч за пьяное вождение

25 Окт. 21:58 2019-10-25T21:58:17+03:00

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В мае житель Коврова, управлявший машиной нетрезвым, получил по решению суда штраф – тридцать тысяч рублей. Кроме того, его лишили прав на полтора года. Но это не остановило любителя быстрой езды: в начале сентября он снова сел за руль Ford Focus и отправился колесить по Коврову. На улице Белинского мужчина попал в аварию и приехавшие сотрудники ГИБДД выявили у него алкогольное опьянение с помощью алкотестера. Однако пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения у врача-нарколога в специализированном медицинском учреждении водитель отказался. Ковровский городской суд лишил его водительских прав уже на два с половиной года и назначил крупный штраф – двести тысяч рублей. Выплачивать их ковровчанину предстоит постепенно, в течение пяти лет отдавая по четыре тысячи в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU