2019-10-25T20:00:48+03:00
Происшествия

Во Владимире две девочки ответят за нападение на школьницу

В отношении них возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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Утром 26 сентября пятнадцатилетняя и шестнадцатилетняя девочки в состоянии алкогольного опьянения внезапно напали на спешащую на уроки ученицу. Одна из подростков схватила школьницу за волосы и швырнула на асфальт, а затем они забрали у нее деньги и сотовый телефон. Поскольку мама пострадавшей девочки сразу обратилась в полицию, нападавших задержали по «горячим следам». Как оказалось, утром в тот же день подростки напали еще на четырех человек. С семи до восьми утра они набрасывались на женщин, старались вырвать из их рук сумки, где находились дорогие телефоны и деньги. Но заступничество прохожих и самозащита позволили жительницам Владимира вырваться и убежать. Пострадавшие горожанки разного возраста уже дали показания следователю. Сейчас в отношении двух подростков возбуждены четыре уголовных дела за покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в двух случаях сопряженное с насилием. Как выяснили следователи, пятнадцатилетняя подозреваемая воспитывалась в одном из детских домов области, куда попала после смерти отца, оставшись сиротой. Она шестнадцать раз сбегала из учреждения и состоит на учете в органах системы профилактики. Вторая девочка воспитывается в неполной семье, передана под контроль мамы и органов системы профилактики. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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