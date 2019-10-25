В Покрове мужчине за покупку анаболиков может грозить до 7 лет лишения свободы
В составе препаратов - вещества, запрещенные на территории РФ
Изменить размер текста:
Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Покрова. Ему предъявлено обвинение за контрабанду сильнодействующих веществ.
По данным УМВД, мужчина заказал через интернет сильнодействующие препараты, с помощью которых можно было нарастить мышцы. В составе препаратов - вещества, запрещенные на территории РФ. Ампулы местный житель покупал для себя.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU