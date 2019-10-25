В Покрове мужчине за покупку анаболиков может грозить до 7 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-25T17:44:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Покрова. Ему предъявлено обвинение за контрабанду сильнодействующих веществ.

По данным УМВД, мужчина заказал через интернет сильнодействующие препараты, с помощью которых можно было нарастить мышцы. В составе препаратов - вещества, запрещенные на территории РФ. Ампулы местный житель покупал для себя.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU