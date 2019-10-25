2019-10-25T15:24:34+03:00
Общество

Во Владимирской области на 300 рублей снизился прожиточный минимум

Это значит, что льготников станет меньше
Вероника ПАНИНА
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В третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума составит: на душу населения – 10485 рублей, для трудоспособного населения – 11437 рублей, для пенсионеров – 8827 рублей, для детей – 10494 рубля.

По сравнению со вторым кварталом прожиточный минимум снизился на 300 рублей - до этого момента он равнялся 10768 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 11746 рублей, для пенсионеров – 9062 рубля, для детей – 10780 рублей.

Прожиточный минимум в третьем квартале снижается ежегодно, это связано с летним падением цен на основные продукты питания - хлеб, мясо, овощи и фрукты, а также снижением квартплаты: летом мы не платим за отопление.

Снижение прожиточного минимума означает, что меньше жителей Владимирской области смогут претендовать на получение льгот и компенсаций. Прожиточный минимум - та планка доходов, ниже которой человек считается малоимущим, и ему полагаются преференции.

В прожиточный минимум входит минимальный набор продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 наименования). Расходы на другие товары и услуги оцениваются в 50 процентов от стоимости продуктовой корзины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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