Меленковец укусил полицейского спустя месяц после отсидки за драку с другим полицейским

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-25T12:42:56+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело против 32-летнего жителя Меленок, подравшегося с полицейским. Причем, буквально месяц назад он вышел из колонии, где сидел ровно за то же самое.

По данным следствия, 7 октября средь бела дня молодой человек в подпитии ходил по центру города и приставал к прохожим. К нему подошел наряд полицейских. Тот, не долго думая, ударил патрульного головой и разбил ему губу, а потом укусил в область бедра.

Мужчину доставили в отделение, где были оформлены документы об административном правонарушении.

По данным следствия, в 2017 году он уже дважды был осужден за применение насилия к представителям власти, по приговору Меленковского районного суда отбыл наказание в виде 2 лет лишения свободы. Освободился из колонии в сентябре 2019 года, но на путь исправления не встал и вновь совершил аналогичное преступление.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU