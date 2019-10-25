ФАС отменила итоги конкурса по выбору регионального оператора в зоне № 2 Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-25T14:45:49+03:00

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Центральный аппарат ФАС отменил итоги конкурса по выбору регионального оператора в зоне № 2. Жалобы на организатора торгов - департамент природопользования администрации Владимирской области - подали сразу две владимирские компании: "Чистый Владимир" и "УНР-17".

По данным ФАС, конкурс "откатился" на стадию приема заявок от участников, так как допуск победителя ООО "Перспектива" был признан незаконным.

Отметим, переход Владимирской области на новую схему обращения с ТБО должен произойти 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU