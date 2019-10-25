ФАС отменила итоги конкурса по выбору регионального оператора в зоне № 2 Владимирской области
Допуск победителя признан незаконным
.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Центральный аппарат ФАС отменил итоги конкурса по выбору регионального оператора в зоне № 2. Жалобы на организатора торгов - департамент природопользования администрации Владимирской области - подали сразу две владимирские компании: "Чистый Владимир" и "УНР-17".
По данным ФАС, конкурс "откатился" на стадию приема заявок от участников, так как допуск победителя ООО "Перспектива" был признан незаконным.
Отметим, переход Владимирской области на новую схему обращения с ТБО должен произойти 1 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU