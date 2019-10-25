Муромлянин получил условный срок за хранение подаренных братом детонаторов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-25T11:54:44+03:00

Он держал их дома пять лет

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Муромский городской суд приговорил 51-летнего местного жителя к полутора годам условного срока за хранения дома взрывного устройства. Два капсюля-детонатора ему подарил брат в январе 2014 года. Их мужчина хранил дома более пяти лет.

Взрывные устройства у муромлянина изъяли сотрудники УСФБ по Владимирской области 1 июля 2019 во время обыска.

Кроме условного срока, мужчина также приговорен к выплате штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU