2019-10-25T11:14:19+03:00
Общество

Во Владимире определили самые красивые частные дома

Владельцы получат почетные таблички
Вероника ПАНИНА
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Во Владимире подвели итоги конкурса на самый красивый частный дом в городе. Конкурс проводился летом, с июня по август. Специальная комиссия оценивала дома владимирцев, подавших заявку на конкурс, по нескольким критериям: благоустройство дворовой территории, устройство клумб, цветников; посадка деревьев и кустарников, опрятный вид фасада дома, наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах, санитарное состояние прилегающей территории, своевременный покос, состояние заборов, ограждений, палисадников, наличие зеленых насаждений и их содержание, а также творческий подход к украшению домов.

Всего в конкурсе было 35 участников. Победителями стали:

Алексей Крючков - г. Владимир, ул. Садовая, д.24;

Алексей Белоусов — г. Владимир, ул. Садовая, д.39;

Жанна Семеликова — г. Владимир, ул. Совхозная, д.8;

Тамара Никифорова - г. Владимир, ул. Пугачева, д.20\1;

Галина Захарова — г. Владимир, ул. Совхоз Вышка, д.22;

Олег Моисеенко — г. Владимир, ул. Озерная, д.27

Все участники конкурса получили благодарственные письма, а победители стали обладателями табличек с надписью «Дом образцового содержания. Победитель конкурса по благоустройству среди частных домовладений в 2019 году».

ИСТОЧНИК KP.RU

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