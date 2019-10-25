Во Владимире определили самые красивые частные дома
Во Владимире подвели итоги конкурса на самый красивый частный дом в городе. Конкурс проводился летом, с июня по август. Специальная комиссия оценивала дома владимирцев, подавших заявку на конкурс, по нескольким критериям: благоустройство дворовой территории, устройство клумб, цветников; посадка деревьев и кустарников, опрятный вид фасада дома, наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах, санитарное состояние прилегающей территории, своевременный покос, состояние заборов, ограждений, палисадников, наличие зеленых насаждений и их содержание, а также творческий подход к украшению домов.
Всего в конкурсе было 35 участников. Победителями стали:
Алексей Крючков - г. Владимир, ул. Садовая, д.24;
Алексей Белоусов — г. Владимир, ул. Садовая, д.39;
Жанна Семеликова — г. Владимир, ул. Совхозная, д.8;
Тамара Никифорова - г. Владимир, ул. Пугачева, д.20\1;
Галина Захарова — г. Владимир, ул. Совхоз Вышка, д.22;
Олег Моисеенко — г. Владимир, ул. Озерная, д.27
Все участники конкурса получили благодарственные письма, а победители стали обладателями табличек с надписью «Дом образцового содержания. Победитель конкурса по благоустройству среди частных домовладений в 2019 году».
ИСТОЧНИК KP.RU