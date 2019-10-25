Владимирская мэрия решила заказать проект парка у ДТЮ за 4 миллиона рублей
Он будет дороже проекта парка "Добросельского"
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24 октября на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике владимирского горсовета обсуждался вопрос выделения средств на проект парка у ДТЮ. Он обойдется в 4 миллиона рублей, что на 600 тысяч дороже проекта парка "Добросельского".
Создавать парк в районе заброшенных садов администрация города собирается в несколько этапов. Проект парка пройдет публичные обсуждения.
Отметим, ранее за 3,4 миллиона рублей был создан проект парка "Добросельского". Несмотря на наличие концепта, реконструкция общественного пространства пока не началась.
ИСТОЧНИК KP.RU