2019-10-25T10:48:17+03:00
Общество

Владимирцы стали в 4 раза чаще покупать детские смарт-часы, чтобы следить за ребенком

Средняя цена гаджета 2500 рублей
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным компании МТС, в этом году владимирцы стали активно покупать «умные часы» детям. Это устройство, которое позволяет родителям постоянно и с большой точностью отслеживать перемещения детей, а ребенку - в любой момент связаться с родителями.

За 9 месяцев 2019 года продажи детских смарт-часов выросли в 4 раза по отношению к такому же периоду прошлого года. Самыми популярными среди жителей Владимира стали детские часы марки «Кнопка жизни», Elari и Jet. Их покупают, как правило, для детей 8-10 лет. К этому возрасту детей перестают водить в школу, они начинают самостоятельно ездить в кружки и секции, и родители могут онлайн отслеживать перемещения ребенка. В отличие от мобильных телефонов, смарт-часы не запрещают в школе.

Реже покупают «умные часы» детям 5-7 лет — больше как игрушку, такие дети редко гуляют одни. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

Смарт-часы позволяют не только удаленно отслеживать местоположение, но и разговаривать по ним. В среднем у владимирца один звонок по смарт-часам длится 54 минуты. 15% детей общаются с родителями с помощью часов более 100 минут в месяц.

65% детей носят часы постоянно, 30% - время от времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Муромлянин получил условный срок за хранение подаренных братом детонаторов
Во Владимире определили самые красивые частные дома
Владимирская мэрия решила заказать проект парка у ДТЮ за 4 миллиона рублей
Житель Гусь-Хрустального заказал детали к огнестрелу в Украине
В Камешковском районе полицейские нашли заблудившуюся в лесу женщину
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
В Коврове задержали серийного вора
Министр транспорта наградил работников "Владимирпассажиртранса"
Александровский судебный пристав брала взятки за снятие запрета на распоряжение имуществом
Гусевчанин из-за ревности спалил чужую «пятнашку»
Владимирэнерго: доверьте техническое обслуживание ваших электроустановок профессионалам
В поселке Балакирево отремонтировали ДК "Юность"
Во Владимире откроется Школа здоровья для пациентов с бронхиальной астмой
"Лиза Алерт" приглашает владимирцев на полевые учения по поиску пропавших
За желание получить взятку экс-сотрудник ГИБДД отделался штрафом
Во Владимирской области почтальоны смогут доставлять домой продукты и бытовую химию
Известный стилист Александр Рогов преобразит жительницу Владимира
Мэрия Владимира начала расчищать территорию под строительство Рпенского проезда
Строить сортировки мусора в области не планируют. Пока
Владимир вошел в топ-100 лучших муниципалитетов России