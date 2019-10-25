Владимирцы стали в 4 раза чаще покупать детские смарт-часы, чтобы следить за ребенком

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-25T10:48:17+03:00

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По данным компании МТС, в этом году владимирцы стали активно покупать «умные часы» детям. Это устройство, которое позволяет родителям постоянно и с большой точностью отслеживать перемещения детей, а ребенку - в любой момент связаться с родителями.

За 9 месяцев 2019 года продажи детских смарт-часов выросли в 4 раза по отношению к такому же периоду прошлого года. Самыми популярными среди жителей Владимира стали детские часы марки «Кнопка жизни», Elari и Jet. Их покупают, как правило, для детей 8-10 лет. К этому возрасту детей перестают водить в школу, они начинают самостоятельно ездить в кружки и секции, и родители могут онлайн отслеживать перемещения ребенка. В отличие от мобильных телефонов, смарт-часы не запрещают в школе.

Реже покупают «умные часы» детям 5-7 лет — больше как игрушку, такие дети редко гуляют одни. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

Смарт-часы позволяют не только удаленно отслеживать местоположение, но и разговаривать по ним. В среднем у владимирца один звонок по смарт-часам длится 54 минуты. 15% детей общаются с родителями с помощью часов более 100 минут в месяц.

65% детей носят часы постоянно, 30% - время от времени.

ИСТОЧНИК KP.RU