Житель Гусь-Хрустального заказал детали к огнестрелу в Украине

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-25T10:37:27+03:00

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УФСБ по Владимирской области совместно с УМВД по региону завершило расследование уголовного дела против 39-летнего жителя Гусь-Хрустального, заказавшего огнестрельное оружие в Украине. Продавца он нашел в специализированном форуме, после чего сделал заказ по почте. В июне 2017 года ему пришла посылка с основными деталями для огнестрела, которую он оплатил почтовым переводом.

В сентябре 2018 мужчина детали к оружию были изъяты во время обыска в квартире мужчины. Уголовное дело по части 1 статьи 226.1 и части 1 статьи 222 УК РФ было возбуждено в феврале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU