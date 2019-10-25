В Камешковском районе полицейские нашли заблудившуюся в лесу женщину

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-25T10:28:47+03:00

По данным УМВД, она пошла за грибами и не смогла найти обратную дорогу

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Сообщение о пропаже 55-летней местной жительницы поступило в полицию в районе 17.00 22 октября. Сын женщины рассказал, что несколько часов назад она отправилась за грибами, а потом позвонила и сказала, что обратную дорогу самостоятельно найти не смогла.

Полицейские выехали в лес. Изучали местность, где предположительно могла находиться женщина. Через несколько часов ее нашли.

Увидев полицейских, местная жительница стала их благодарить.

ИСТОЧНИК KP.RU