2019-10-24T17:36:20+03:00
Происшествия

В Коврове задержали серийного вора

Сначала он украл у знакомой деньги, потом - у друга, а дальше - залез в окно чужой квартиры
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ковровчанина. Его обвинили в краже.

По данным УМВД по Владимирской области, в июле текущего года мужчина выпивал со своей знакомой. Когда та уснула, он украл у нее 3000 рублей. После этого ковровчанин продолжил воровать: следующей жертвой стал уже друг. Из его дома обвиняемый вынес электромассажер.

Через несколько дней после этих краж вор, проходя мимо жилого дома в Коврове, обратил внимание на открытое окно. Сняв москитную сетку, мужчина залез внутрь и украл телефон с ноутбуком.

Сумма ущерба за все кражи составила 64 тысячи рублей. Мужчина успел продать имущество, а деньги - потратить.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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