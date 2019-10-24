2019-10-24T17:31:56+03:00
Общество

Министр транспорта наградил работников "Владимирпассажиртранса"

Благодарности получили три человека
Артём Черепанов
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил благодарность трех работников АО "Владимирпассажиртранс", сообщает пресс-служба администрации города Владимира. Награды удостоились Сергей Ермолаев, Иван Ершов и Олег Ухолов.

Пресс-служба мэрии публикует краткие биографии работников:

Сергей Ермолаев работает на предприятии водителем троллейбуса с 1995 года. Уже опытным работником, в 2015 году он первым освоил троллейбус с микропроцессорной системой пуска тягового двигателя и автономным ходом.

Токарь 5 разряда Иван Ершов пришел в тогда еще Городское троллейбусное управление ровно четверть века назад и сегодня является одним из самых квалифицированных специалистов ремонтно-технической службы.

Стаж безупречной работы в АО «Владимирпассажиртранс» слесаря-сантехника 4 разряда Олега Ухолова составляет 35 лет. Он обслуживает теплотехническое оборудование, инженерные сети горячего и холодного водоснабжения депо №1, тяговые подстанции и диспетчерские пункты троллейбусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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