Министр транспорта наградил работников "Владимирпассажиртранса"
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил благодарность трех работников АО "Владимирпассажиртранс", сообщает пресс-служба администрации города Владимира. Награды удостоились Сергей Ермолаев, Иван Ершов и Олег Ухолов.
Пресс-служба мэрии публикует краткие биографии работников:
Сергей Ермолаев работает на предприятии водителем троллейбуса с 1995 года. Уже опытным работником, в 2015 году он первым освоил троллейбус с микропроцессорной системой пуска тягового двигателя и автономным ходом.
Токарь 5 разряда Иван Ершов пришел в тогда еще Городское троллейбусное управление ровно четверть века назад и сегодня является одним из самых квалифицированных специалистов ремонтно-технической службы.
Стаж безупречной работы в АО «Владимирпассажиртранс» слесаря-сантехника 4 разряда Олега Ухолова составляет 35 лет. Он обслуживает теплотехническое оборудование, инженерные сети горячего и холодного водоснабжения депо №1, тяговые подстанции и диспетчерские пункты троллейбусных маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU