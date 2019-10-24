Александровский судебный пристав брала взятки за снятие запрета на распоряжение имуществом

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-24T16:25:02+03:00

За услугу она брала по 100 тысяч рублей

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя из Александрова. Женщину обвиняют в получении взяток, мошенничестве и превышении полномочий.

По версии следствия, с на протяжении двух лет пристав-исполнитель принимала взятки от людей, чье имущество оказывалось арестованным по материалам о взыскании налогов и кредитов. Она разрешала им пользоваться арестованным имуществом и выезжать за границу, что запрещено законом до судебного решения.

Следственным комитетом фигурантке предъявлено обвинение по семи эпизодам. Свою вину она полностью признала.

20 июля 2019 года женщина была уволена со службы.

ИСТОЧНИК KP.RU