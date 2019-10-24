В поселке Балакирево отремонтировали ДК "Юность"

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-24T15:46:04+03:00

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25 октября в поселке Балакирево Александровского района после ремонта откроется дом культуры "Юность", отметивший в прошлом году свое 30-летние, сообщает пресс-служба департамента культуры администрации Владимирской области.

ДК "Юность" в прошлом году стал участником федерального проекта "Культура малой Родины", получив средства на реконструкцию. На первом этаже отремонтированы фойе, зрительный зал, гардероб. Здесь появились новые досуговые объекты – экспозиционно-выставочная зона, где будет располагаться постоянно действующая выставка, детская игровая зона, а также реализованы мероприятия в рамках программы «Доступная среда» и оборудован доступ в здание для маломобильных групп населения.

На втором этаже отремонтирован малый зал, лестничный марш между вторым и первым этажом, кабинет хореографии. Закуплено звуковое и световое оборудование, в зрительном зале полностью заменены кресла. В здании ДК полностью обновлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

Сейчас в ДК работают 23 клуба, в которых занимается 371 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU