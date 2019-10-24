2019-10-24T15:46:04+03:00
Общество

В поселке Балакирево отремонтировали ДК "Юность"

Ремонт обошелся 24 миллионов рублей
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 октября в поселке Балакирево Александровского района после ремонта откроется дом культуры "Юность", отметивший в прошлом году свое 30-летние, сообщает пресс-служба департамента культуры администрации Владимирской области.

ДК "Юность" в прошлом году стал участником федерального проекта "Культура малой Родины", получив средства на реконструкцию. На первом этаже отремонтированы фойе, зрительный зал, гардероб. Здесь появились новые досуговые объекты – экспозиционно-выставочная зона, где будет располагаться постоянно действующая выставка, детская игровая зона, а также реализованы мероприятия в рамках программы «Доступная среда» и оборудован доступ в здание для маломобильных групп населения.

На втором этаже отремонтирован малый зал, лестничный марш между вторым и первым этажом, кабинет хореографии. Закуплено звуковое и световое оборудование, в зрительном зале полностью заменены кресла. В здании ДК полностью обновлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

Сейчас в ДК работают 23 клуба, в которых занимается 371 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коврове задержали серийного вора
Министр транспорта наградил работников "Владимирпассажиртранса"
Александровский судебный пристав брала взятки за снятие запрета на распоряжение имуществом
Гусевчанин из-за ревности спалил чужую «пятнашку»
Владимирэнерго: доверьте техническое обслуживание ваших электроустановок профессионалам
Во Владимире откроется Школа здоровья для пациентов с бронхиальной астмой
"Лиза Алерт" приглашает владимирцев на полевые учения по поиску пропавших
За желание получить взятку экс-сотрудник ГИБДД отделался штрафом
Во Владимирской области почтальоны смогут доставлять домой продукты и бытовую химию
Известный стилист Александр Рогов преобразит жительницу Владимира
Мэрия Владимира начала расчищать территорию под строительство Рпенского проезда
Строить сортировки мусора в области не планируют. Пока
Владимир вошел в топ-100 лучших муниципалитетов России