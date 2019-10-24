2019-10-24T14:09:58+03:00
Общество

Во Владимире откроется Школа здоровья для пациентов с бронхиальной астмой

Занятия будут проводиться по четвергам на бесплатной основе
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта департамента здравоохраненияфото с официального сайта департамента здравоохранения
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Занятия в Школе здоровья будут вести главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Игорь Петряков и врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением медицинской профилактики Городской больницы №4 города Владимира Елена Петрякова.

Цикл лекций Школы здоровья предусматривает семь занятий. Специалисты расскажут пациентам о причинах бронхиальной астмы и механизмах ее развития, о профилактике данного заболевания и о современных подходах к лечению, о специфике использования ингаляторов.

Школа здоровья рассчитана не только на пациентов, страдающих бронхиальной астмой, но и на членов их семей. Цель занятий – предотвращение развития тяжелых осложнений хронического заболевания дыхательных путей и повышение качества жизни пациентов.

Занятия будут проводиться по четвергам на бесплатной основе. Начало – в 17.00.

Первая лекция состоится в конце ноября на базе Городской больницы №4 города Владимира по адресу: ул. Каманина, 6. Запись по тел. 8 (903) 645-04-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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