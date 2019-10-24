"Лиза Алерт" приглашает владимирцев на полевые учения по поиску пропавших
26 октября поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" совместно с Ресурсным центром по обучению и поиску пропавших людей Владимирской области проводит практические полевые учения на тему "Поиск в природной среде".
Своими знаниями с пришедшими поделятся опытные инструкторы отряда и научат: работать с компасом, пользоваться туристическим навигатором, грамотно применять средства связи и общаться в радиоэфире, методикам поиска, эффективно взаимодействовать в поисковой цепи.
Принять участие в учениях может любой желающий в возрасте от 18 лет.
Сбор и регистрация участников 26 октября в 8 часов.
Точное место сбора и обязательная предварительная запись на учения по телефону 89042523737 - Татьяна
ИСТОЧНИК KP.RU