"Лиза Алерт" приглашает владимирцев на полевые учения по поиску пропавших

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-24T14:05:40+03:00

фото с официальной группы ВКонтакте отряда "Лиза Алерт во Владимирской области"

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26 октября поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" совместно с Ресурсным центром по обучению и поиску пропавших людей Владимирской области проводит практические полевые учения на тему "Поиск в природной среде".

Своими знаниями с пришедшими поделятся опытные инструкторы отряда и научат: работать с компасом, пользоваться туристическим навигатором, грамотно применять средства связи и общаться в радиоэфире, методикам поиска, эффективно взаимодействовать в поисковой цепи.

Принять участие в учениях может любой желающий в возрасте от 18 лет.

Сбор и регистрация участников 26 октября в 8 часов.

Точное место сбора и обязательная предварительная запись на учения по телефону 89042523737 - Татьяна

ИСТОЧНИК KP.RU