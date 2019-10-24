2019-10-24T13:50:24+03:00
Общество

Во Владимирской области почтальоны смогут доставлять домой продукты и бытовую химию

Самыми востребованными оказались чай, кофе, консервы, макароны, крупы и бытовая химия
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области инвалиды, пожилые люди, а также те, кому трудно выходить из дома по различным обстоятельствам, теперь смогут заказать товары первой необходимости на дом.

Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно просто обратиться к почтальону или в отделение почтовой связи. К доставке доступны социально значимые товары, такие как: крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая химия и другие. Доставка осуществляется бесплатно.

- Мы стараемся быть максимально доступными для всех категорий граждан. Воспользоваться услугой могут даже мамы с маленькими детьми, которым в каких-то ситуациях сложно выйти из дома. Сейчас список товаров состоит из ста самых востребованных наименований. На некоторые позиции установлены низкие цены. В дальнейшем линейка будет пополняться, основываясь на пожеланиях клиентов, - отметил директор областного УФПС Сергей Орлов.

Сейчас самыми востребованными товарами являются: чай, кофе, консервы, макароны, крупы и бытовая химия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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