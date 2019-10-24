Известный стилист Александр Рогов преобразит жительницу Владимира

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-24T13:44:11+03:00

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28 и 29 октября во Владимире пройдут съёмки программы «Рогов в городе» со стилистом Александром Роговым. На месте всего за сутки он преобразит героиню, которая отчаялась измениться.

Ведущий заглянет к ней в гости, разберёт гардероб, а после отправится в местные магазины и даже заглянет на рынки. Подобрать уникальные образы для участницы шоу помогут местные бьюти-специалисты, которых лично выбирал Александр Рогов.

-Я много лет работаю с одной командой профессионалов, поэтому для меня это непростой, но интересный опыт», — признаётся Рогов. — По этой причине я сам искал мастеров, смотрел их работы и отзывы в соцсетях.

Стилист уверен, что за МКАДом не кончается стиль, и быть модной можно, независимо от места, где вы живёте, и

Александр Рогов уже навел красоту в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU