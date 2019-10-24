Мэрия Владимира начала расчищать территорию под строительство Рпенского проезда

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-24T13:36:39+03:00

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Администрация Фрунзенского района города Владимира предупредила о необходимости освободить землю владельцев 26 гаражей в районе проходной завода "Точмаш" и близ дома № 61А по улице Мира. Отметим, в этом районе планируется строительство Рпенского проезда.

В случае, если владельцы гаражей не станут их убирать, демонтаж будет будет произведен принудительно.

Получить дополнительную информацию владельцы металлических конструкций могут в администрации района на улице Добросельской, 175 или по телефону — 41 47 85

ИСТОЧНИК KP.RU