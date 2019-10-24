Строить сортировки мусора в области не планируют. Пока

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-24T13:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Позади — конкурсы по выбору трех региональных операторов по обращению с отходами, которые проводили региональные власти. Все три фирмы — московская «Хартия», владимирская «Перспектива» и муромский «Эко-Транс», сейчас готовятся к началу каждая в своей зоне. В данный момент в областной департамент цен и тарифов поданы заявки на утверждение тарифов: это не те цифры, которые жители области увидят в квитанции, а обоснование собственных затрат на вывоз одного кубометра отходов. У каждой фирмы они разные, в зависимости от расстояния до мусорного полигона.

- На ближайший год в затраты компании включают операционные расходы, но не указывают инвестиционной составляющей, - пояснили в департаменте цен и тарифов. Что означает: «мусорный» бизнес готовится к взаимоотношениям с фирмами-перевозчиками мусора, другими коммунальными компаниями (и понесет соответствующие затраты), но не планирует нести затраты по строительству или расширению полигонов или мусоросортировочных или перегрузочных станций. По крайней мере, в ближайший год — на который и утверждаются тарифы.

ИСТОЧНИК KP.RU