2019-10-24T11:51:33+03:00
Общество

Владимир вошел в топ-100 лучших муниципалитетов России

Правда, не известно, какое город занял место
Артём Черепанов
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Город Владимир впервые вошел в число 100 лучших российских муниципалитетов за 2018 год. Конкурс проводится уже три года "Клубом руководителей муниципальной сферы" и освещается федеральными государственными каналами.

О попадании Владимира в топ-100 лучших муниципалитетов России сообщает пресс-служба администрации города. На сайте самого конкурса опубликованы итоги за 2017 год, хотя на той же странице сообщается, что итоги конкурса за 2018 год будут опубликованы 21 октября. Администрация города Владимира не сообщает, какое итоговое место занял Владимир, так что пока оно остается не известным.

Отметим, что конкурсная комиссия оценивает работу на только администрации города, но и оценивает множество различных факторов. Например, состояние техники ЖКХ.

В прошлом году в топ-100 конкурса попал город Муром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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