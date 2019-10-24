Муромского депутата подозревают в получении взятки

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-24T12:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Владимирской области во взаимодействии с УФСБ по региону возбудил уголовное дело в отношении депутата муромского горсовета, директора муниципального рынка Виктора Павлова ("Единая Россия"). Народного избранника подозревают в получении взятки.

По версии следствия, депутат-директор рынка потребовал у одного из местных бизнесменов 340 тысяч рублей за торговое место и "крышу" - деньги за беспрепятственную работу торговой точки. 4 октября предприниматель заплатил часть обозначенной суммы.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU