2019-10-24T12:16:13+03:00
Общество

Муромского депутата подозревают в получении взятки

Народный избранник - директор муниципального рынка
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области во взаимодействии с УФСБ по региону возбудил уголовное дело в отношении депутата муромского горсовета, директора муниципального рынка Виктора Павлова ("Единая Россия"). Народного избранника подозревают в получении взятки.

По версии следствия, депутат-директор рынка потребовал у одного из местных бизнесменов 340 тысяч рублей за торговое место и "крышу" - деньги за беспрепятственную работу торговой точки. 4 октября предприниматель заплатил часть обозначенной суммы.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строить сортировки мусора в области не планируют. Пока
Владимир вошел в топ-100 лучших муниципалитетов России
Радикальный исламист вербовал новых сторонников в покровской колонии
При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок
В Муромском парке похитили растений на сорок с лишним тысяч рублей
Владимирское "Торпедо" отправилось в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом-2"
Во владимирской школе-интернате открыли кабинеты для детей с тяжелыми нарушениями в развитии
"Ростелеком" поможет оцифровать и сохранить урожай
Во Владимирскую область поступила вторая партия вакцин против гриппа
В трех городах Владимирской области выступит известный музыкант Дмитрий Онищенко
Опубликована схема прохождения платной автотрассы по Владимирской области
В поселке Балакирево после ремонта откроется ДК «Юность»
В Коврове сотрудника ГИБДД поймали на взятке
Житель Гусь-Хрустального зарезал бывшего мужа знакомой
Меленковцы обчистили сетевой магазин на 100 тысяч рублей
Работники муромского депо пытались украсть детали для подвижного состава
Жителя Юрьев-Польского района арестовали за продажу метадона
Экс-сотрудница миграционной службы обманула иностранцев почти на 800 тысяч рублей
Работодатель получил год условно за смерть подчиненного на производстве
На улице Чайковского нашли бесхозный предмет
Ночью 27 пожарных тушили номер ковровской гостиницы