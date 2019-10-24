Радикальный исламист вербовал новых сторонников в покровской колонии

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-24T11:10:44+03:00

Его осудили на 3,5 года "строгача"

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УФСБ по Владимирской области пресекло деятельность очередного радикального исламиста. На этот раз под пристальный взгляд органов госбезопасности попал заключенный покровской колонии ИК-2.

Следствие установило, что радикальные взгляды мужчина из Средней Азии стал разделять в 2013-14 годах. Он "положительно относился к убийствам, насилию, хищению имущества лиц, придерживающихся других религиозных убеждений", в том числе и единоверцев традиционной формы ислама. Отбывая наказание в ИК-2, но начал вербовать новых сторонников радикального ислама, проводя беседы с осужденными на темы оправдания терроризма.

По материалам УФСБ по Владимирской области Следком региона возбудил уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ. В марте 2019 года Московский окружной военный суд приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в силу в октябре 2019 года.

Какой срок мужчина получил ранее, ведомство не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU