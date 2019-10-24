2019-10-24T10:23:42+03:00
Происшествия

В Муромском парке похитили растений на сорок с лишним тысяч рублей

Похитителя ищет полиция
Ирина Мальцева
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Около половины шестого утра 22 октября неизвестный забрался в городской парк 50-летия Советской власти, вырвал молодые саженцы и перетащил их в припаркованный неподалеку автомобиль. Всего похититель утащил семь туй, три гортензии и куст можжевельника. Сумма ущерба, причиненного городскому парку, составила 43 тысячи рублей. Кстати, все растения были молодые, примерно одного размера. К счастью, похождения ночного гостя записали камеры видеонаблюдения, видеозаписи уже передали полиции, которой предстоит найти злоумышленника. Ищут правоохранители и нарушителей, которые в сентябре в парке вырвали двадцать пять только что установленных лавочек и урн, повредив уложенную плитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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