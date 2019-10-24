2019-10-24T09:49:44+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" отправилось в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом-2"

Победа в северной столице позволит команде из 33 региона подняться на второе место
Алексей СУХОВ
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Петербургский период в жизни владимирского "Торпедо" начался 19 октября, когда наша команда сыграла с аутсайдером зоны "Запад" во второй лиге чемпионата России по футболу - ФК "Звезда". Теперь владимирцам предстоит сыграть с одним из лидеров турнира.

26 октября состоится 15-й тур. В этот день владимирское "Торпедо" встретится в Санкт-Петербурге с местным коллективом "Зенит-2", занимающим сейчас второе место в турнире. Матч пройдёт на стадионе академии "Зенит" и начнётся в 14.00. Если владимирцы сумеют выиграть (что будет сделать весьма непросто), то они поднимутся на вторую строчку в таблице.

Сейчас у "Торпедо" 26 очков и четвертое место. Кстати, у "Звезды" владимирские футболисты выиграли со счетом 2:1. Точные удары Дениса Перфилова и Андрея Гладышева позволили "Торпедо" одержать очередную победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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