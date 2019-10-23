2019-10-23T15:05:55+03:00
Общество

Во Владимирскую область поступила вторая партия вакцин против гриппа

Планируется привить от гриппа 45 процентов населения области.
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В регион поступила вторая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» в количестве 50 тысяч доз, приобретенная за счет средств федерального бюджета.

В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 2019-2020 годов планируется привить от гриппа 45 процентов населения области. По состоянию на 22 октября прививки сделали более 244 тысяч жителей региона, в том числе более 54 тысяч детей.

Напомним, что иммунизации за счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат дети с шестимесячного возраста, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Для того чтобы бесплатно привиться от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, случаев заболеваемости гриппом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во владимирской школе-интернате открыли кабинеты для детей с тяжелыми нарушениями в развитии
"Ростелеком" поможет оцифровать и сохранить урожай
В трех городах Владимирской области выступит известный музыкант Дмитрий Онищенко
Опубликована схема прохождения платной автотрассы по Владимирской области
В поселке Балакирево после ремонта откроется ДК «Юность»
В Коврове сотрудника ГИБДД поймали на взятке
Житель Гусь-Хрустального зарезал бывшего мужа знакомой
Меленковцы обчистили сетевой магазин на 100 тысяч рублей
Работники муромского депо пытались украсть детали для подвижного состава
Жителя Юрьев-Польского района арестовали за продажу метадона
Экс-сотрудница миграционной службы обманула иностранцев почти на 800 тысяч рублей
Работодатель получил год условно за смерть подчиненного на производстве
На улице Чайковского нашли бесхозный предмет
Ночью 27 пожарных тушили номер ковровской гостиницы