Во Владимирскую область поступила вторая партия вакцин против гриппа

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-23T15:05:55+03:00

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В регион поступила вторая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» в количестве 50 тысяч доз, приобретенная за счет средств федерального бюджета.

В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 2019-2020 годов планируется привить от гриппа 45 процентов населения области. По состоянию на 22 октября прививки сделали более 244 тысяч жителей региона, в том числе более 54 тысяч детей.

Напомним, что иммунизации за счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат дети с шестимесячного возраста, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Для того чтобы бесплатно привиться от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, случаев заболеваемости гриппом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU