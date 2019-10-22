В Лемешках пожарные не смогли набрать воду из трех пожарных водоемов для тушения огня

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-22T10:37:46+03:00

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Сотрудники МЧС вынуждены были составить протокол об административном правонарушении, когда обнаружили, что ни один из трех (!) пожарных водоемов села Лемешки не пригоден к использованию. В итоге пожарные были вынуждены набирать воду в цистерны в ближайшем пожарном гидранте в поселке Оргтруд, в 2,5 километрах.

Пожар в Лемешках начался в воскресенье, 20 октября, около часу дня. Загорелась деревянная пристройка к частному дому на улице Зеленой, 37. Когда спасатели приехали по вызову, огонь уже перекинулся на крышу дома, горело 120 квадратных метров. Жильцы уже успели выбежать на улицу, никто не пострадал.

Общая площадь пожара составила 156 квадратных метров. Пристройка и крыша сгорела, комнаты и перекрытия удалось спасти от огня. Как сообщает пресс-служба МЧС, когда автоцистерны поехали пополнять запасы воды к ближайшим пожарным водоемам, им это сделать не удалось. Два пруда были настолько замусорены, что ими нельзя было пользоваться, к третьему цистерна не смогла подъехать и развернуться. В итоге за водой ездили в Оргтруд за 2,5 километра.

По закону, за состояние пожарных водоемов отвечают местные власти. В адрес администрации муниципального образования Боголюбовское направлено предостережение о необходимости устранения выявленных нарушений.

Предварительные причины пожара – короткое замыкание или поджог.

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ИСТОЧНИК KP.RU