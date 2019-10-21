В Гусь-Хрустальном будут судить пару, торговавшую наркотиками

СЕГОДНЯ 19:49 2019-10-21T19:49:05+03:00

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Как установило следствие, тридцатичетырехлетний горожанин, ранее не судимый, и тридцапятилетняя дама, имевшая непогашенную судимость за торговлю наркотиками, решили зарабатывать, торгую героином. В октябре прошлого года они дважды продали наркотики в Гусь-Хрустальном, один из которых – в значительном размере. В общей сложности у них изъяли 13,8 грамма героина. Сейчас паре предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Рассматривать дело будет Гусь-Хрустальный городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU