На муромлянина обманом оформили кредит

СЕГОДНЯ 19:29 2019-10-21T19:29:12+03:00

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Сорокадвухлетнему жителю Мурома позвонил незнакомец и предупредил. Что на него пытаются оформить несанкционированный кредит. Горожанина заверили, что ему не нужно никуда ехать, достаточно просто поговорить по телефону и предоставить необходимую информацию. В результате мужчина, хотевший защитить себя, сообщил незнакомцам все свои личные данные, используя которые те сами оформили на него микрокредит в финансовой организации. В результате он потерял тринадцать тысяч рублей. Узнав о случившемся, муромлянин обратился в полицию. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU