Ковровчанин насмерть забил товарища, оскорбившего его жену

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-21T17:54:54+03:00

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В конце марта житель Коврова заглянул в гости к другу на улицу Ватутина. Мужчины выпивали и мирно беседовали. Но в разговоре гость оскорбил супругу хозяина и между ними вспыхнул конфликт. Решив смыть оскорбление кровью, гостеприимный ковровчанин решил побить товарища и нанес ему не мене семнадцати ударов ногами и руками по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался через несколько часов. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, его обвиняют в причинении тяжкого здоровья, опасного для жизни человека и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Если его признают виновным, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU