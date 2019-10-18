2019-10-18T11:45:05+03:00
Политика

Должность вице-губернатора по сельскому хозяйству Владимирской области упразднена не будет

Администрация региона отозвала пакет законопроектов об изменении структуры аппарата Белого дома
Сергей МОРКОВКИН
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18 октября перед очередным заседанием ЗС состоялось заседание профильного комитета по вопросам государственного устройства, законности и правопорядка. На нем рассматривался вопрос измения структуры аппарата администрации области, однако депутаты ЗС отклонили пакет законопроектов. Администрация области отозвала документы, рассматриваться на заседании ЗС они не будут.

Отзыв пакета законопроектов означает, что должность вице-губернатора по сельскому хозяйству не будет ликвидирована, а расформировывать комитеты губернатор сможет только через ЗС.

Отметим, последним в должности вице-губернатора по сельскому хозяйству был Александр Трутнев, он уволился с поста в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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