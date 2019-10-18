Жители Вековки остались без отопления

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-18T10:56:23+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области начал доследственную проверку по факту нарушения конституционных прав жителей станции Вековка Гусь-Хрустального района. Представители местной общественности утверждают, что неизвестный подрядчик разобрал теплотрассу, но замену оборудование не заменил. С 12 октября подрядчик и вовсе прекратил работу.

По данным Следственного комитета полторы тысячи человек оказались без центрального отопления. Они спасаются от холода обогревательными приборами. "При этом местные власти адекватно не реагируют на ситуацию и не принимают мер по защите прав жителей станции Вековка", - констатирует Следком.

ИСТОЧНИК KP.RU