Жительница Коврова за «закладки» с наркотиками получила 7,5 лет
31-летняя жительница Коврова вместе с тремя «коллегами» - двумя мужчинами и женщиной - несколько месяцев, с октября 2018 по февраль 2019 года, раскладывала по Владимиру и Коврову закладки с наркотиками. После того, как деятельность наркобанды была раскрыта и пресечена полицией, женщина заключила с полицией досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее подельники были осуждены раньше, а ее саму судили только на днях. Несмотря на соблюдение условий соглашения со следствием, приговор - реальный срок, как и настаивал прокурор. 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение наркотиков организованной группой в крупном и особо крупной размере.
ИСТОЧНИК KP.RU