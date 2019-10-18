Жительница Коврова за «закладки» с наркотиками получила 7,5 лет

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-18T10:34:07+03:00

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31-летняя жительница Коврова вместе с тремя «коллегами» - двумя мужчинами и женщиной - несколько месяцев, с октября 2018 по февраль 2019 года, раскладывала по Владимиру и Коврову закладки с наркотиками. После того, как деятельность наркобанды была раскрыта и пресечена полицией, женщина заключила с полицией досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее подельники были осуждены раньше, а ее саму судили только на днях. Несмотря на соблюдение условий соглашения со следствием, приговор - реальный срок, как и настаивал прокурор. 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение наркотиков организованной группой в крупном и особо крупной размере.

ИСТОЧНИК KP.RU