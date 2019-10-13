Андрей Шохин пообещал не застраивать парк "Дружба"

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-13T11:07:22+03:00

Мэрия дала официальный комментарий после того, как горожане активно взбунтовались против возможных строек

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Последний месяц горожане всячески показывают мэрии, что они активно против застройки территории, относящейся к лесопарку "Дружба", а также прилегающей к ней. Даже появлялись "аллеи позора", когда неизвестные поставили в ряд таблички с именами и фамилиями депутатов, которые, по мнению активистов, выступают за стройки в данном районе.

Аллею убрали, а теперь появился официальный комментарий главы администрации города Владимира Андрея Шохина. Он заявил, что застройки парка "Дружба" не будет.

"Как можно жить в родном доме и делать что-то плохо, чтобы люди потом вспоминали недобрым словом? Поэтому как глава администрации и коренной владимирец еще раз повторяю, что лично гарантирую защиту парка "Дружба" от застройки. Сначала экология, затем идеология", - указано в пресс-релизе.

Также там написано следующее: "...благодаря изменениям в Генплан, мы на треть сократили площадь застройки соседних земельных участков и создали по границе парка дополнительную защитную зону. Сохранили лыжню Алексея Прокуророва. Запретили автомобильную дорогу, которую нам предлагали построить прямо в парке".

ИСТОЧНИК KP.RU