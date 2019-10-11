Главой администрации Камешковского района стал Илья Букалов

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-11T17:27:52+03:00

Ранее он работал во "Владоблжилкомхозе"

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Депутаты киржачского районного совета выбрали нового главу администрации. Им стал 40-летний Илья Букалов - уроженец деревни Новоселово Киржачского района. В финал конкурса на должность районного менеджера кроме него прошел Сергей Белов.

В приветственном слове к депутатам Илья Букалов заявил, что не допустит строительства мусорного полигона в Филлиповском сельском поселении.

Отметим, выборы в Киржачский райсовет прошли под знаком протестных настроений, половину депутатских мандатов получили оппозиционные кандидаты.

Илья Букалов родился в 1979 году в деревне Новосёлово Киржачского района. Ранее работал управляющим Александровского участка ГУП Владимирской области "Владоблжилкомхоз".

ИСТОЧНИК KP.RU