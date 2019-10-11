Главой администрации Камешковского района стал Илья Букалов
Депутаты киржачского районного совета выбрали нового главу администрации. Им стал 40-летний Илья Букалов - уроженец деревни Новоселово Киржачского района. В финал конкурса на должность районного менеджера кроме него прошел Сергей Белов.
В приветственном слове к депутатам Илья Букалов заявил, что не допустит строительства мусорного полигона в Филлиповском сельском поселении.
Отметим, выборы в Киржачский райсовет прошли под знаком протестных настроений, половину депутатских мандатов получили оппозиционные кандидаты.
Илья Букалов родился в 1979 году в деревне Новосёлово Киржачского района. Ранее работал управляющим Александровского участка ГУП Владимирской области "Владоблжилкомхоз".
ИСТОЧНИК KP.RU