2019-10-11T17:09:57+03:00
Общество

Ушел из жизни легендарный космонавт Алексей Леонов - почетный гражданин Владимирской области

Ему было 85 лет
Артём Черепанов
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11 октября на 86-ом году жизни скончался легендарный космонавт Алексей Леонов - почетный гражданин Владимирской области.

Алексей Леонов ежегодно 27 марта, в день гибели Героев Советского Союза лётчика-космонавта Юрия Гагарина и лётчика-испытателя Владимира Серёгина, принимал участие в мероприятиях у мемориала в Киржачском районе. Именно по инициативе было принято решение о возведении мемориального комплекса. На средства фонда под руководством Алексея Леонова была восстановлена церковь Андрея Первозванного около места авиакатастрофы, проводились изыскательские работы по проекту мемориала, построен храм-часовня Георгия Победоносца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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