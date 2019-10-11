В Добром неизвестные раскидали сосиски в воткнутыми в них иголками

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-11T12:31:31+03:00

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Жители района восточного района Владимира заметили на улицах необычный корм для бродячих животных. Неизвестные раскидали в разных местах кусочки сосисок с воткнутыми в них иголками. Вероятно, с помощью такого корма они собирались бороться с уличными собаками. Фотография одной из таких порций появилась в паблике "Подслушано во Владимире".

Пользователи социальных сетей активно комментируют фото с опасными кормом, некоторые даже предлагают надеть перчатки и выкинуть опасные соски в мусорный бак.

ИСТОЧНИК KP.RU