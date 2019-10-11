Сотрудник владимирского соцстраха подозревается в получении взятки

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-11T11:34:17+03:00

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Следствием установлено, что подозреваемый в силу занимаемой должности обладал конфиденциальной информацией о юридических лицах, уплачивающих страховые взносы и имеющих право на возмещение средств, затраченных на охрану труда. В сентябре 2019 года сотрудник отделения Фонда передал закрытые сведения заинтересованному лицу, за что получил вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. В отношении нечистого на руку должностного лица было возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU