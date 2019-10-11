2019-10-11T10:55:59+03:00
Общество

12 октября во Владимире пройдет общегородской субботник

Погоду обещают дождливую
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Весь октябрь во Владимире проходит месячник благоустройства и уборки города. Общегородской субботник намечен на 12 октября. В этот день прибирать городские парки и скверы должны, по идее, выйти добровольцы, традиционно - сотрудники городской и областной администраций, а также не сумевшие уклониться от почетной обязанности студенты и школьники.

Но синоптики обещают на ближайшую субботу хотя и довольно теплую для середины октября, но дождливую погоду. Вероятность осадков оценивается в 90%. В такую погоду уборку города устраивать бессмысленно - только грязь развозить. Поэтому не исключено, что общегородской субботник перенесут на неделю - это обычная практика в нашем климате. Так что, если вы собираетесь принять в нем участие, сначала с утра уточните - не отменилось ли меропртиятие.

А экологи напоминают - сгребать опавшие листья с газонов, имитируя активную уборку, нельзя, как бы ни хотелось это делать! Это портит природное равновесие, листья нужно оставлять на почве, чтобы они перегнивали и удобряли землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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