2019-10-11T10:48:02+03:00
Общество

Во Владимирской области завершается особый пожароопасный сезон

С понедельника можно ходить за город на пикник
Артём Черепанов
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14 октября во Владимирской области завершается действие особого противопожарного режима. С понедельника можно без опаски быть оштрафованным выбраться на пикник за город. Несмотря на дожди, по данным крупнейшего метеорологического портала страны Гисметео, октябрь во Владимирской области будет достаточно теплым, температура воздуха ниже 10 градусов опустится лишь на пару дней.

Отметим, с начала пожароопасного сезона во Владимирской области произошло 120 лесных возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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