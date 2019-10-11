2019-10-11T10:27:07+03:00
Общество

Под Владимиром уничтожили четыре тонны контрабандных фруктов

Их пытались провезти по поддельным документам
Вероника ПАНИНА
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Фуру с фруктами, которая ехала из Москвы (из торгового комплекса «ФУД СИТИ») в Казань, задержали 3 октября на стационарном посту ДПС «Сенинские дворики». Сотрудники ГИБДД, досмотрев фуру, обнаружили там тонны фруктов. А вот сопроводительные документы на товар оказались поддельными.

При проверке с участием Владимирской транспортной прокуратурой и специалистов Управления Россельхознадзора по Владимирской области выяснилось, что под видом легальной продукции везли контрабандные фрукты, которые не прошли таможенного оформления, и, соответственно, не имели каких-либо легальных документов. Проще говоря, «санкционка».

«Нелегальные» фрукиы и овощи были изъяты и безжалостно уничтожены на Марьинском полигоне бытовых отходов. Под бульдозер пошли чеснок, хурма, виноград, мандарины... Всего раздавили почти четыре тонны фруктов и овощей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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