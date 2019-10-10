2019-10-10T17:15:43+03:00
Общество

Директор «Зари» Николай Конин заплатит 100 тысяч рублей штрафа за невыплату зарплаты

Частично погасить долг перед работниками Конин мог, но не захотел
Елена Масленникова
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На должность генерального директора ООО «Заря Отель» Николай Конин был назначен 1 июня 2017 года. Он знал, что предприятие имеет перед работниками долг по зарплате и другим социальным выплатам. Новоиспеченный директор мог частично погасить долг перед 50 сотрудниками в размере 150 тысяч рублей, но не захотел. Он распоряжался деньгами по своему усмотрению, в том числе в пользу аффилированной компании. На следствии и в суде Конин также не проявил желание расплатиться с людьми. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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