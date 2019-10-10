Владимир Путин объявил благодарность двум владимирским спортсменам

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-10T14:58:35+03:00

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения» спортсменам, занявшим первые места на XXX Всемирной летней универсиаде 2019 года в городе Неаполе.

В числе 38 фамилий есть два владимирских спортсмена: гимнаст Кирилл Прокопьев и гимнастка - «художница» Ангелина Шкатова.

Прокопьев на соревнованиях по спортивной гимнастике, проходивших в Неаполе с 3 по 7 июля, завоевал золотую медаль в вольных упражнениях, а также «бронзу» в командном многоборье. У Шкатовой сразу три золотые награды: в групповом многоборье, в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав и в групповых упражнениях с пятью мячами. Соревнования по художественной гимнастике проходили с 11 по 13 июля.

Торжественное вручение Благодарностей состоялось в рамках двухдневного международного форума «Россия – спортивная держава», который стартовал 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU