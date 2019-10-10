Дело о гонщике, которого пытались остановить "живым щитом" под Владимиром, дошло до суда

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-10T14:43:09+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Волгограда, гонявшего по Пекинке во Владимирской области на огромной скорости 9 февраля 2019 года. Дело было возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Когда водитель пытался уехать от полицейских, остановивших его "живым щитом" из легковушек у поста ДПС, он наехал на одного из патрульных. А вот против полицейских, выставивших "живой щит" из легковушек автолюбителей, заводить уголовное дело не стали, посчитав действия людей в форме не превышающими должностными полномочиями.

По версии следствия, 9 февраля в 16.38 водитель на машине "Шкода Рапид" на высокой скорости пересек "двойную сплошную", пролетев перекресток на красный свет. Полицейские начали преследование. Около 17.25 у поста ДПС на Московском шоссе, водитель врезался в машины "Лада Приора" и "Лада Ларгус", после чего встал. К машине подбежал инспектор ГИБДД, но водитель, резко тронувшийся с места, ударил его бампером по ноге.

На следствии обвиняемый пояснил, что в тот день был в расстроенном состоянии, не отрицал, что при движении на автомобиле совершил административные правонарушения, а последующие действия совершал, желая избежать задержания и ответственности.

Эксперты пришли к выводу о том, что, в период совершения правонарушений по состоянию здоровья он мог в полной мере осознавать общественную опасность своих действий.

ИСТОЧНИК KP.RU