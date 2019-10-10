В Коврове пройдет фестиваль КВН
Он будет посвящен 75-летию региона
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15 октября состоится региональный фестиваль КВН работающей молодёжи «МОЛОТОК», посвящённый 75-летию Владимирской области.
В этом году традиционное мероприятие комитета по молодёжной политике областной администрации пройдёт в Коврове. КВНщиков примет Дом культуры имени В.И. Ленина.
Командам предстоит сыграть четыре конкурса: «Приветствие», фоторазминку «Стопкадр», «Биатлон» и «Конкурс одной песни».
Заявки на участие в фестивале все ещё принимаются на электронную почту kmp@avo.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU