В Коврове пройдет фестиваль КВН

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-10T14:42:11+03:00

Он будет посвящен 75-летию региона

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15 октября состоится региональный фестиваль КВН работающей молодёжи «МОЛОТОК», посвящённый 75-летию Владимирской области.

В этом году традиционное мероприятие комитета по молодёжной политике областной администрации пройдёт в Коврове. КВНщиков примет Дом культуры имени В.И. Ленина.

Командам предстоит сыграть четыре конкурса: «Приветствие», фоторазминку «Стопкадр», «Биатлон» и «Конкурс одной песни».

Заявки на участие в фестивале все ещё принимаются на электронную почту kmp@avo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU