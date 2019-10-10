Киноманов приглашают посмотреть фильм, снятый во Владимире

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-10T14:36:18+03:00

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13 октября у владимирцев будет уникальная возможность посмотреть первый в истории нашего региона полнометражный художественный фильм, снятый во Владимире - "Бемоль".

В главной роли - московский актер театра и кино Андрей Филиппак, остальные роли исполнили владимирские актеры.

Кино покажут в бывшем кинотеатре "Мир" (Клуб "Макстон") по адресу ул. Большая Московская, 19. Начало - в 17 часов. Строго 18+.

Цена билета символическая - 150 рублей.

После показа фильма режиссер Сергей Миляев и актеры ответят на интересные вопросы, расскажут историю создания картины, поделятся планами на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU